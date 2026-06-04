سعر النفط الخام يجني الأرباح ويحافظ على فرص الصعود – توقعات اليوم – 04-06-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تبدو أقرب إلى التصحيح وجني الأرباح، حيث يسعى السعر إلى اكتساب مزيد من الزخم الإيجابي الذي قد يدعم استئناف الصعود خلال الفترة المقبلة، كما يحاول النفط في الوقت نفسه تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

ورغم هذا الانخفاض لا تزال العوامل الفنية الداعمة قائمة، وفي مقدمتها استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً لحركة السعر، كما يستفيد النفط من اختراقه السابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وهو ما يعزز من فرص استعادة الزخم الإيجابي وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة بعد انتهاء موجة التهدئة الحالية.