قطر تعلن مصرع 13 شخصا وإصابة 66 في انفجار مجمع للغاز الطبيعي برأس لفان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 66 آخرون إثر انفجار وقع أمس الأحد في مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت قطر للطاقة السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء اليوم إثر حادث تشغيلي وقع أثناء بدء العمليات في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية.

وأضاف وزير الطاقة القطري أن ما حدث في رأس لفان كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا، موضحا في الوقت ذاته أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية.

وقال الوزير إن قطر لديها ما يكفي من الغاز للاستهلاك المنزلي.

لكنه أشار إلى أنه من الصعب الآن «تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر في الوقت الحالي».

واكد وزير الطاقة القطري أنه لا توجد مخاطر بيئية جراء الانفجار.

وأكد وزير الطاقة القطري أنه جار العمل حاليا على تحديد سبب الانفجار، لافتا إلى أن تقييم الأضرار في المصنع المتضرر سيستغرق بعض الوقت.

وأوضحت الوزارة، في منشور على منصة «إكس»، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا» تواصل عمليات البحث عن المفقودين، وذلك بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت، أمس الأحد، وقوع عدد من الإصابات جراء انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان، موضحة أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل «حادث تقني»، دون وقوع أي تسرب يشكل خطرًا على سلامة الأفراد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأكدت شركة قطر للطاقة تمكن فرق الطوارئ من السيطرة على الحريق.

من جانبها، أفادت شركة قطر للطاقة بوقوع «حادث تشغيلي» أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، ما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان المخصص لتلبية احتياجات الغاز المحلية.

وذكرت الشركة، في بيان، أن الحادث وقع مساء الأحد، مشيرة إلى أنه جرى على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ للتعامل مع الحريق.

وأوضحت أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق واحتواء الحادث.

المصدر : وكالات