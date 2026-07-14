إيران: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان، وقرب جزيرة قشم جنوبي إيران في منطقة مضيق هرمز.

وذكرت "وكالة فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن أصوات الانفجارات جاءت من جهة البحر، دون أن تتطرق إلى مصدر تلك الانفجارات.

بينما قال قائمقام قشم، حسين أمير تيمور، في تصريح صحفي، إن أصوات الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية.

وأشار تيمور، إلى أنه جرى إطلاق ما بين 10 و11 صاروخاً على المنطقة.

وأكد عدم وقوع أي ضحايا جراء الهجمات.

وشهدت ليلة السبت/ الأحد، ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الحرس الثوري، في بيان، استهداف سفينتين في المضيق، وقال إنهما "خالفتا قواعد العبور" التي فرضتها إيران.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في هرمز.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

ووقّعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم عقب مفاوضات بوساطة قطر وباكستان، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت" على بداية التصعيد الراهن.

المصدر : وكالات