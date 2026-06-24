سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-06-2026

يتراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) ببطء وثبات خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يعكس تفوق الضغوط البيعية واستمرار ضعف محاولات التعافي التي شهدها السعر خلال الفترات الماضية.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار تداول النفط دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من النظرة الفنية السلبية، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع سلبي جديد بعد نجاح السعر في تصريف جزء من تشبعه البيعي السابق، وهو ما يمنحه مساحة فنية أوسع لمواصلة التراجع، وتدعم هذه العوامل احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة ما لم تظهر إشارات فنية قوية قادرة على تغيير الاتجاه الحالي.