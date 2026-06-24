الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 24-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-24 01:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استمرار الزخم الإيجابي المسيطر على تحركاته، في ظل حفاظ الزوج على تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

 

ويواصل المتوسط المتحرك تقديم دعمه الديناميكي للسعر، مما يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ويدعم استمرار محاولات تحقيق المزيد من المكاسب، كما تظهر مؤشرات القوة النسبية إشارات إيجابية رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشير إلى احتمالية حدوث تهدئة أو بعض التذبذب قبل استكمال المسار الصاعد، دون أن يغير ذلك من الصورة الفنية الإيجابية الحالية.

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