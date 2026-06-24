سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحلق عالياً – توقعات اليوم – 24-06-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغوط البيعية التي تسيطر على تحركاته، في ظل بقاء الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

كما تتلقى التداولات دعماً إضافياً من الإشارات السلبية الصادرة عن مؤشرات القوة النسبية، والتي لا تزال تعكس ضعف الزخم الشرائي رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ويشير هذا الأداء إلى استمرار سيطرة البائعين على السوق، ما يبقي احتمالات مواصلة التراجع قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع ترقب أي إشارات فنية قد تدعم حدوث ارتداد تصحيحي محدود.