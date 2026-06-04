سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-06-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) إلى مستويات أدنى خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر مستوى الدعم 65,000$، وهو المستوى الذي أشرنا إليه سابقاً كهدف سعري محتمل، ويعكس هذا الكسر استمرار قوة الضغوط البيعية وسيطرة البائعين على حركة العملة الرقمية، ما أدى إلى تعميق الخسائر وتأكيد ضعف الزخم الشرائي في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع بدء ظهور إشارات سلبية جديدة من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في وقت سابق في تصريف حالة التشبع البيعي التي كانت تحد من وتيرة الهبوط، وقد منح ذلك السوق مساحة أوسع لمواصلة التراجع، ما يبقي النظرة الفنية السلبية قائمة خلال الفترة المقبلة.