شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يرتفع هامشياً مع تصاعد عمليات تصفية المراكز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتداول عملة الريبل (إكس آر بي) بالقرب من مستوى الدعم النفسي المهم عند دولار واحد وقت كتابة التقرير يوم الجمعة، بعدما خسرت أكثر من 8% منذ بداية الأسبوع.

وتُظهر بيانات عمليات التصفية من منصة كوين غلاس أن أكثر من 97% من مراكز الشراء الطويلة على الريبل تم تصفيتها خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تواصل مؤشرات المشتقات دعم النظرة السلبية للعملة.

وتشير الصورة الفنية إلى أن التحرك القادم لسعر الريبل يعتمد بشكل كبير على قدرة مستوى الدعم الرئيسي عند دولار واحد على الصمود.

تصفية أكثر من 97% من مراكز الشراء الطويلة

ظل سوق العملات المشفرة الأوسع تحت الضغط خلال هذا الأسبوع، حيث تراجعت عملة بيتكوين إلى مستوى منخفض جديد لهذا العام عند 58,115 دولارًا يوم الخميس، وهو ما تسبب في موجة كبيرة من عمليات تصفية المراكز في سوق العملات الرقمية.

وتبع الريبل تحركات البيتكوين، حيث تراجعت بدورها، وأظهر بيانات التصفية من كوين غلاس أن المراكز ذات الرافعة المالية تعرضت لتصفية بقيمة 44.42 مليون دولار، كان 97.11% منها تقريبًا من مراكز الشراء الطويلة، ما يعكس تمركزًا مفرطًا للمستثمرين في اتجاه صعود العملة.

مؤشرات المشتقات تدعم سيطرة الدببة



تواصل مؤشرات سوق المشتقات الإشارة إلى توقعات سلبية للريبل

وسجلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على الريبل وفق بيانات كوين غلاس مستوى 0.94 يوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر.

ويشير انخفاض النسبة عن مستوى واحد إلى هيمنة الاتجاه الهبوطي، إذ يعني أن المتداولين يراهنون على انخفاض سعر العملة.

كما تحول معدل التمويل إلى المنطقة السلبية يوم الأربعاء، وسجل -0.0042% يوم الجمعة، ما يعني أن أصحاب المراكز القصيرة يدفعون لحاملي المراكز الطويلة، وهو مؤشر يعكس استمرار المشاعر السلبية في السوق.

مؤشرات تفاؤل محدودة تدعم العملة

رغم الضغوط، تظهر بعض علامات التفاؤل وفق بيانات سوسو فاليو.

وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المرتبطة بالريبل تدفقات مالية داخلة بقيمة 7.36 مليون دولار حتى يوم الخميس خلال هذا الأسبوع.

وإذا لم تسجل تعاملات يوم الجمعة خروجًا كبيرًا للأموال، فإن الريبل سيكون على وشك تسجيل الأسبوع الثامن على التوالي من التدفقات الداخلة المستمرة منذ 8 مايو.

وقد يساعد استمرار هذا الاتجاه وتصاعده في توفير دعم نسبي لسعر الريبل والحد من تراجعاته.

التضخم والفائدة

وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 4.1% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

ويقدر المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 60% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 64%، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقال جيم وايكوف، محلل الأسواق في شركة أمريكان جولد إكستشينج، إن الذهب يشهد انتعاشًا محدودًا بعد تعرضه لضغوط بيع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية يقللان من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ تؤدي هذه العوامل عادة إلى رفع عوائد السندات وزيادة جاذبية الأصول التي توفر دخلًا من الفوائد.