المملكة القابضة السعودية توضح مستجدات استثمارها في سبيس إكس بعد تقدمها بطلب طرح عام أولي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلي عن ذروة شهرين مقابل سلة من العملات

•انخفضت أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

•وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار لإنهاء الحرب مع إيران

•الأسواق في انتظار المزيد من البيانات الهامة عن سوق العمل الأمريكي



ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الخميس في طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة،مدعومةً بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط ،وذلك بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان ،يعزز بقوة من مؤشرات قرب التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط ،ستتراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى (4,484.08$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,434.81$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,424.23$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.2% ،بسبب تجدد التوترات العسكرية في منطقة الخليج العربي ،وحقق المعدن في اليوم السابق ارتفاع طفيف بلغ 0.1 %.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2%،ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين عند 99.55 نقطة ،فى طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ، عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات جني الأرباح، تراجعت مستويات الدولار الأمريكي مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، خاصة بعد الإعلان عن نجاح الوساطة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من2.0% ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها في قرابة الأسبوعين ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وسط تزايد آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلنت إدارة ترامب، ليل الأربعاء، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الإيرانية.

•ترامب: إيران وافقت على التخلي عن السلاح النووي.. لكن موقفها قد يتغير. وأكد على أن مضيق هرمز سيٌفتح"فوراً" عقب توقيع إيران مذكرة الاتفاق.

•وافق مجلس النواب الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية، أمس الأربعاء، على قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران.



الفائدة الأمريكية

•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أنه لا يتوقع أن تكون مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط طويلة الأمد، وأكد مجددًا أنه لا حاجة في الوقت الحالي لتغيير مسار السياسة النقدية.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 59% إلى 55%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر عند 96%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 4%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

•تصدر في وقت لاحق اليوم، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وغداً الجمعة يصدر تقرير الوظائف الأمريكية الجديدة لشهر مايو.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": لا تزال تحركات الذهب مرتبطة إلى حد كبير بأداء الدولار الأمريكي وأسعار النفط، إذ يميل المعدن النفيس إلى تحقيق المكاسب مع تراجعهما. لذلك، يبقى استمرار زخمه الصعودي مرهونًا بتدفق الأخبار الإيجابية بشأن العلاقات الأمريكية الإيرانية.



وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة ستون إكس: لا أعتقد أننا شهدنا نهاية موجة الصعود، ولكن من الواضح أن الوقت قد حان لتصحيح الأوضاع بشكل عام. لذا من المرجح أن نشهد تقلبات ملحوظة خلال الأشهر المتبقية من العام، لكن مع احتفاظ الأسعار بانحياز صعودي قد يدفعها نحو مستوى 5,000 دولار بنهاية العام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 1.14 طن متري،فى خامس انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,026.86 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ15 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 04-06-2026