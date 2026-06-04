عمومية مصاعد أطلس السعودية توافق على توزيع ريال للسهم عن السنة المالية 2025

تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس مع مواصلة تدهور شهية المخاطرة بالأسواق نتيجة عدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن حرب إيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر البيتكوين في تمام الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 5% إلى 63.7 ألف دولار.

حرب إيران جبهة مشتعلة

قالت إسرائيل ولبنان في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنهما اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وكانت إيران قد ربطت أي اتفاق، جزئياً، بوقف القتال بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من طهران في لبنان.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي في إم أويل»، إن إيران تصر على وقف ما تصفه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، أي على «حزب الله»، مضيفاً أن هناك بالفعل مؤشرات على حدوث اختراق.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الخميس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية عليه.

كما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن الاتصالات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، لكنه أشار إلى عدم إحراز تقدم في المفاوضات، مضيفاً أن الجانبين يدرسان النصوص التي تم تبادلها.

وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على مشروع قرار يهدف إلى منع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران. ولكي يدخل القرار حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، إضافة إلى أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز فيتو متوقع من ترامب.

البيانات الاقتصادية

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مسح صدر يوم الأربعاء أن مؤشر الأسعار المدفوعة من شركات الخدمات الأمريكية قفز إلى أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات خلال الشهر الماضي، ما يعزز توقعات الاقتصاديين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.