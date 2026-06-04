محطة البناء السعودية تقرر توزيع 2.25 ريال للسهم عن الربع الأول من عام 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وقد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وخلال التعاملات، وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 1.14 دولار، أو 1.2%، إلى 96.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 90 سنتاً، أو 0.9%، إلى 95.12 دولاراً للبرميل.

وكان العقدان قد ارتفعا بنحو 2% يوم الأربعاء بعد تجدد المواجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على الكويت والضربات العسكرية الأمريكية قرب مضيق هرمز.

تهدئة في الشرق الأوسط

قالت إسرائيل ولبنان في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنهما اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وكانت إيران قد ربطت أي اتفاق، جزئياً، بوقف القتال بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من طهران في لبنان.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي في إم أويل»، إن إيران تصر على وقف ما تصفه بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، أي على «حزب الله»، مضيفاً أن هناك بالفعل مؤشرات على حدوث اختراق.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الخميس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية عليه.

كما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن الاتصالات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، لكنه أشار إلى عدم إحراز تقدم في المفاوضات، مضيفاً أن الجانبين يدرسان النصوص التي تم تبادلها.

وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على مشروع قرار يهدف إلى منع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران. ولكي يدخل القرار حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، إضافة إلى أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز فيتو متوقع من ترامب.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن الاتجاه الأقل مقاومة للأسعار لا يزال نحو الارتفاع طالما ظلت تدفقات النفط مقيدة.

وفي روسيا، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن إنتاج النفط الروسي انخفض منذ بداية العام بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها في المصافي، في أول اعتراف رسمي روسي بهذا التراجع.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 8 ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى تراجع قدره 4 ملايين برميل فقط.

وفي المقابل، ساهم تباطؤ الطلب الصيني في الحد من ارتفاع الأسعار.

وقال متعاملون إن أسعار النفط الإيراني تحولت إلى خصومات سعرية للمرة الأولى منذ أبريل، بينما تراجعت العلاوات السعرية للخام الروسي مع قيام التجار بخفض الأسعار لجذب المشترين الصينيين في ظل ضعف الطلب.