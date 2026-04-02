تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 02-04-2026

استمر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، لينهي بذلك فرصه لاستمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد والذي كان يهيمن على تداولاته السابقة بالمدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يجعلنا نشهد بعض التذبذبات أو حتى الارتدادات الحذرة من قبل الزوج، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر صباحية لهذا اليوم ولكن تبقى التوقعات المحيطة به سلبية.