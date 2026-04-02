عمومية مجموعة تداول السعودية تعقد اجتماعها 22 أبريل لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، و ذلك عقب خطاب رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" عن تطورات الحرب الإيرانية.



مع تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ،زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في أوروبا.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى (1.1532 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1588$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1605 $).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي،وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1627 دولارًا ،وسط تزايد آمال قرب انتهاء الحرب الإيرانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.5% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار جلستين ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



تجددت عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، وذلك في أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للأمة الأمريكية بشأن تطورات الحرب الإيرانية.



خطاب ترامب

ركز ترامب على عدة نقاط حاسمة تتعلق بمسار الحرب الإيرانية كان أبرزها:-

•أهداف الحرب مع إيران قد شارفت على الاكتمال ،ولم تعد طهران تشكل تهديدًا حقيقيًا.

•قد يتم قصف البنية التحتية للطاقة والنفط إذا لم تكن المفاوضات مُرضية.

•العمليات العسكرية الكبرى ستستمر لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط.

•لسنا بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط ، وسيرتفع إنتاج النفط الأمريكي قريبًا بشكل ملحوظ.

•لدى الولايات المتحدة كميات وفيرة من الغاز.

•لسنا فى حاجة إلى مضيق هرمز ،وعندما ينتهي الصراع، سيُفتح المضيق تلقائيًا.

•على الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز التحرك لحماية مصالحها.



أراء وتحليلات

قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: لم تُطمئن تصريحات ترامب الأسواق... بدأت الأسواق تُدرك أن الحرب ستتصاعد على الأرجح قبل أن تهدأ.



وأضافت كونغ: من المؤكد أن الدولار سيرتفع أكثر مقابل جميع العملات الرئيسية،خاصة مع إدراك الأسواق لحقيقة أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤًا ملحوظًا.



الفائدة الأوروبية

•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.



•وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي ليصل إلى 2.5% في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة.



•وعقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل الجاري من 30% إلى 35%.



•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 02-04-2026