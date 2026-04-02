أسعار النفط تقفز أكثر من 7% بعد قول ترامب إن الهجمات على إيران مستمرة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" يتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين

•ارتفاع الدولار الأمريكي على نطاق واسع في سوق الصرف الأجنبي

•ترامب يتعهد بضرب إيران "بقسوة بالغة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة



فقدت أسعار الذهب أكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين المسجل في وقت مبكر من التعاملات الأسيوية ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب تسارع عمليات جني الأرباح ، وتحت ضغط الارتفاع الواسع في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الهبوط الواسع في أسعار المعدن الثمين ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تطورات الحرب الإيرانية ،وأكد خلالها أن الولايات المتحدة ستواصل الحرب مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.



مع صعود أسعار النفط العالمية مرة أخرى، انتعشت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الهامة عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 4.3% إلى (4,554.28$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,758.10$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,800.38$) الأعلى منذ 19 مارس الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.9%، في رابع مكسب يومي على التوالي ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي ، عقب تقارير تفيد بأن ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.65% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار جلستين ،عاكساً صعوداً واسعاً فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



تجددت عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، وذلك في أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للأمة الأمريكية بشأن تطورات الحرب الإيرانية.



قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: لم تُطمئن تصريحات ترامب الأسواق... بدأت الأسواق تُدرك أن الحرب ستتصاعد على الأرجح قبل أن تهدأ.



وأضافت كونغ: من المؤكد أن الدولار سيرتفع أكثر مقابل جميع العملات الرئيسية،خاصة مع إدراك الأسواق لحقيقة أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤًا ملحوظًا.



خطاب ترامب

ركز ترامب على عدة نقاط حاسمة تتعلق بمسار الحرب الإيرانية كان أبرزها:-

•استمرار العملية العسكرية ضد إيران حتى تحقق كامل الأهداف.

•العمليات العسكرية الكبرى ستستمر لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط.

•سنقصف محطات الطاقة الإيرانية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

•لسنا بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط ، وسيرتفع إنتاج النفط الأمريكي قريبًا بشكل ملحوظ.

•لسنا فى حاجة إلى مضيق هرمز ،وعندما ينتهي الصراع، سيُفتح المضيق تلقائيًا.

•على الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز التحرك لحماية هذا الممر الملاحي.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بمتوسط 9% ،وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،وسط تجدد المخاوف حول استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بسبب إغلاق هرمز ،خاصة بعد تخلي الولايات المتحدة عن السعي لإعادة هذا الممر الملاحي الهام للطاقة العالمية.



الفائدة الأمريكية

•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم : لا حاجة لتغيير سياسة البنك الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة في الوقت الحالي في ظل تزايد مخاطر التضخم.



•عقب ارتفاع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل من 99% إلى 95%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 1% إلى 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور سلسلة من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



•تصدر في وقت لاحق اليوم، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وغداً الجمعة يصدر تقرير الوظائف لشهر ماس.



توقعات حول أداء الذهب

قال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: يتراجع الذهب بعد يومين ممتازين، حيث كان خطاب الرئيس ترامب حادًا، مشيرًا إلى خطط هجومية خلال الأسابيع المقبلة... وهذا يشير إلى أن التفاؤل الذي ساد الأيام القليلة الماضية كان مفرطًا، وسيكون هناك بعض التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 3.72 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,050.99 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 02-04-2026