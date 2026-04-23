تكنولوجيا: شركة MPG تطلق شاشتها المنحنية الجديدة للألعاب عالمياً بسطوع فائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت MPG أخيراً شاشتها المنحنية الجديدة والمخصصة للألعاب بحجم 34 بوصة في الأسواق العالمية لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين الباحثين عن أعلى مستويات الأداء. وتأتي هذه الشاشة التي تحمل اسم MPG 341CQR QD-OLED X36 كجزء من تشكيلة الشركة الواسعة التي تم الإعلان عنها سابقاً خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في بداية العام الجاري، حيث صرحت MPG في البداية عن خططها لطرحها في السوق الأمريكي بسعر يبلغ 1099 دولاراً. ولكن في خطوة مفاجئة ومفرحة للمستخدمين، أصبحت هذه الشاشة المتطورة متاحة الآن بأسعار مخفضة بشكل ملحوظ عن السعر الأولي المتوقع لتكون في متناول شريحة أكبر من عشاق الألعاب حول العالم.

ويمكن للمستخدمين طلب الشاشة الجديدة بسعر يبلغ 899 دولاراً أمريكياً عبر المتاجر الكبرى، بينما تتوفر في المملكة المتحدة بسعر يبلغ 998 جنيهاً إسترلينياً، وتشير التقارير الرسمية من موقع الشركة إلى أن هذا السعر المنخفض هو تخفيض دائم ومستمر وليس عرضاً ترويجياً مؤقتاً، رغم مواجهة بعض النقص الحالي في المخزون على بعض منصات البيع. وتتميز هذه الشاشة الرائعة بتقديم أداء فائق وسرعة استجابة مذهلة مقارنة بالإصدارات السابقة بفضل معدل التحديث العالي الذي يبلغ 360 هرتزاً، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة عند تفعيل وضع المدى الديناميكي العالي لتوفير تجربة بصرية غامرة ومفعمة بالتفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية.

وتعتمد هذه الشاشة المنحنية بانحناء يبلغ 1800R على لوحات متطورة من الجيل الخامس لتقنية OLED لضمان أعلى درجات النقاء والتباين، وتضم تشكيلة واسعة من المنافذ الحديثة التي تشمل منفذ العرض المتطور من نوع 2.1a ومنفذ HDMI 2.1 لتوصيل أحدث أجهزة الألعاب بكفاءة. وإلى جانب ذلك، تحتوي الشاشة على منفذ USP من النوع C يدعم توصيل الطاقة بقدرة تبلغ 98 واطاً لشحن الأجهزة بسلاسة تامة، كما حرصت MPG على تزويد الشاشة بمستشعر ذكي للعناية وتقنية OLED Care 3.0 المتقدمة للحد بشكل فعال من مشاكل احتراق البكسلات المزعجة وإطالة العمر الافتراضي لهذا الإصدار الرائد.