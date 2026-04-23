تكنولوجيا: هونر تطلق تشكيلة حواسيب MagicBook X Plus الجديدة بمواصفات تنافس أجهزة ماك بوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هونر رسمياً تشكيلة حواسيبها المحمولة الجديدة MagicBook X Plus لعام 2026 في السوق الصيني، والتي تضم طرازي X14 Plus و X16 Plus لتقديم منافسة حقيقية وقوية لسلسلة أجهزة ماك بوك إير الشهيرة من أبل بفضل تصميمها النحيف والخفيف. وتعتمد هذه الأجهزة الرائعة في تشغيلها على معالجات إنتل بانثر ليك من الفئة المتوسطة، وتحديداً معالج Core Ultra 5 325، ورغم أن هذا الخيار قد يجعلها متأخرة قليلاً في قوة المعالجة القصوى مقارنة ببعض المنافسين، إلا أنها توفر أداءً ممتازاً ومستقراً يكفي للتعامل مع كافة أعباء العمل اليومية والمهام المعتادة بكل سلاسة وكفاءة عالية لتلبية تطلعات المستخدمين.

و يأتي الإصدار الأصغر X14 Plus بوزن خفيف يبلغ حوالي 2.84 رطل وسماكة لا تتجاوز 14.99 مليمتر، ويتميز بشاشة رائعة يبلغ مقاسها 14 بوصة تدعم دقة عرض تبلغ 2880 × 1800 بكسل مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 120 هرتزاً. وفي المقابل، يقدم الإصدار الأكبر X16 Plus شاشة واسعة من نوع LCD يبلغ مقاسها 16 بوصة بدقة عرض تبلغ 2560 × 1600 بكسل مع نفس معدل التحديث، ويبلغ وزنه 3.61 رطل بسماكة تبلغ 15.99 مليمتر، وتتشارك كلتا الشاشتين في تقديم سطوع يبلغ 430 شمعة مع تغطية لونية كاملة لمعيار sRGB، إلى جانب تمتع الأجهزة بهيكل متين حاصل على شهادات المتانة العسكرية ومقاومة رذاذ الماء لحماية إضافية.

و زودت هونر كلا الطرازين ببطارية قوية تبلغ سعتها 80 واطاً في الساعة قادرة على توفير وقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة متواصلة، مع دعم لتقنية الشحن العكسي السريع بقدرة 65 واطاً لتوفير مرونة كبيرة أثناء التنقل. وتتوفر هذه الحواسيب المتميزة بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت لتشغيل التطبيقات بسلاسة، مع مساحة تخزين داخلية واسعة تبلغ 1 تيرابايت لحفظ كافة الملفات، حيث يبلغ سعر الإصدار الأصغر حوالي 879 دولاراً أمريكياً، بينما يتوفر الإصدار الأكبر بسعر إطلاق يبلغ حوالي 908 دولارات أمريكية، وسط توقعات قوية بطرح هذه التشكيلة المتطورة في الأسواق العالمية قريباً لتصل إلى شريحة أوسع من المستخدمين حول العالم.

