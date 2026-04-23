تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بروز أكبر وعدسات أسمك في كاميرات هاتف iPhone 18 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة للنماذج الأولية لهاتف أبل المرتقب iPhone 18 Pro Max عن تغييرات ملحوظة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية مقارنة بالإصدارات السابقة. وأوضحت التسريبات أن هذه النماذج التي يتم تصميمها عادة بواسطة شركات صناعة الملحقات بناءً على معلومات مسربة من المصانع تظهر بوضوح زيادة في سماكة بروز الكاميرا والعدسات لتستوعب التقنيات الجديدة. وتشير الأبعاد المسربة إلى أن السماكة الإجمالية للهاتف مع وحدة الكاميرا ستبلغ 11.54 مليمتر مقارنة بحوالي 11.23 مليمتر في الجيل السابق، بينما تصل السماكة الإجمالية مع بروز العدسات إلى 13.77 مليمتر، ورغم هذه الزيادة في منطقة الكاميرا فإن الأبعاد الأساسية للهاتف الذكي ستبقى متقاربة جداً مع زيادة طفيفة للغاية في الطول والعرض لضمان الحفاظ على هوية التصميم المألوفة.

وتأتي هذه التغييرات الهندسية في التصميم الخارجي لتواكب مجموعة من الترقيات الداخلية القوية والمتوقعة في منظومة التصوير الخاصة بهواتف أبل الجديدة. وتشير التوقعات بقوة إلى احتمالية تزويد الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة تمنح المستخدمين تحكماً يدوياً واحترافياً في كمية الضوء التي تصل إلى المستشعر لتقليل التعرض المفرط للضوء وتحسين خيارات الإضاءة وعمق الميدان. وإلى جانب ذلك من المرجح أن تحصل عدسة التقريب في طرازات برو على فتحة أكبر لتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع توقعات بدمج مستشعر صور متطور مكون من ثلاث طبقات من تطوير شركة سامسونج في أحد هذه الطرازات على الأقل لتعزيز سرعة استجابة الكاميرا وتقليل التشويش وزيادة النطاق الديناميكي للصور بشكل ملحوظ.

وتثير هذه التسريبات حالة من الدهشة في الأوساط التقنية خاصة وأن التوجه العام في صناعة الهواتف يميل حالياً نحو تصميم أنظمة كاميرات مسطحة أو شبه متساوية مع الهيكل الخارجي، ولكن يبدو أن أبل قد اختارت اتباع مسار مختلف تماماً للتركيز على تقديم جودة تصوير احترافية لا مساومة فيها حتى لو كان ذلك على حساب زيادة سماكة وحدة الكاميرا بشكل بارز. ولن يطول الانتظار طويلاً للتأكد من صحة هذه التسريبات المثيرة والأبعاد الجديدة، حيث من المنتظر أن تكشف ابل رسمياً عن سلسلة هواتفها المنتظرة جنباً إلى جنب مع أول هاتف آيفون قابل للطي في منتصف شهر سبتمبر القادم لتضع حداً لكل التكهنات وتعلن عن الجيل الجديد من أجهزتها الرائدة.