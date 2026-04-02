تكنولوجيا: انخفاض أسعار الألعاب الرقمية قد يُمهّد لزيادة سعر نينتندو سويتش 2، حسب رئيس مبيعات نينتندو السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت نينتندو حالة من الالتباس بعد تخفيض أسعار الألعاب الرقمية على سويتش 2 مؤخرًا. فقد حُددت هذه الألعاب بسعر أقل من نسخها الفيزيائية، ما دفع النقاد للقلق من احتمال ارتفاع أسعار النسخ المادية.

ومع ذلك، يرى أحد أعضاء فريق مبيعات نينتندو السابق أن هذا السيناريو غير محتمل، لكن الشركة قد تسعى لتخفيف أثر زيادة محتملة في سعر الجهاز نفسه.

وشارك الموظف السابق، المسمى شون، آرائه على بودكاست Kit & Krysta، حيث وضعه موقعه السابق في مكان يسمح له بمناقشة خطط الشركة لتجزئة ألعابها.

وأوضح شون أن إطلاق Yoshi and the Mysterious Book يأتي مع اختلاف في التسعير؛ فنسخة eShop ستباع بـ 59.99 دولار، بينما النسخة المادية بـ 69.99 دولار.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت بعض الألعاب قد تصل إلى 80 دولارًا مثل Mario Kart World، لكنه توقع أن تظل أسعار الألعاب المادية عند مستوياتها الحالية.

وأشار شون إلى أن نينتندو تستطيع الاستفادة من المبيعات الرقمية لأنها أرخص في الإنتاج من النسخ المادية، ولا تتأثر بمشاكل الشحن أو ارتفاع تكاليف الوقود، كما أن مشاكل إنتاج NAND Flash قد تهدد توفر النسخ المادية.

وقد يصبح رفع سعر سويتش 2 أمرًا لا مفر منه بسبب النقص العالمي في الذاكرة، كما حدث مع أجهزة Xbox وPS5. في حال حدوث ذلك، ستبرر نينتندو السعر الأعلى بالقيمة الشاملة التي يقدمها الجهاز، فيما تساعد الألعاب الرقمية الأرخص على تشجيع مالكي النسخة الأصلية على الترقية.

كما توقع شون ظهور حزم جديدة تتضمن ألعابًا حصرية، وقد تصل بعض التكوينات إلى أكثر من 500 دولار، متضمنة اشتراك أطول في Nintendo Switch Online أو ملحق إضافي. ونصح شون اللاعبين بالحصول على سويتش 2 بسعره الحالي قبل أي زيادة محتملة.

