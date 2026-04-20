سعر سهم روبن هود (HOOD) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 20-04-2026

يستقر سعر سهم شركة روبن هود ROBINHOOD MARKETS (HOOD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

تحذير عالي الخطورة: سهم HOOD ينتمي لمجموعة أسهم تعرف باسم أسهم ميمي، وهي أسهم تتميز بإجراء عمليات مضاربة قوية عليها، لهذا فحركة السهم كثيراً تخرج عن التوقعات اليوم ات الفنية أو التقارير المالية، وأحياناً تكون مفاجئة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 84.75$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 102.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد