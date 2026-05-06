شكرا لقرائتكم خبر عن إس آند بي 500 وناسداك يسجلان مستويات قياسية جديدة بدعم من صعود أسهم رقائق الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب جلسة الثلاثاء عند مستويات قياسية جديدة، مدعومين بصعود أسهم شركة إنتل وغيرها من أسهم قطاع رقائق وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت حافظ فيه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على استقراره، بينما ركز المستثمرون على نتائج أرباح قوية للشركات.

وقالت واشنطن يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائماً، ما خفف المخاوف من أن محاولات الجانبين للسيطرة على مضيق هرمز قد تؤدي إلى تصعيد في التوترات.

واتجه المستثمرون بقوة نحو شركات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع سهم شركة تصميم الرقائق الأميركية إيه إم دي بنسبة 4% قبيل إعلان نتائجها الفصلية بعد إغلاق السوق، مع توقعات بأن تسجل إيراداتها قفزة تبلغ 33%.

كما قفز سهم شركة إنتل بنسبة 13% بعد تقرير لوكالة بلومبرغ أفاد بأن شركة آبل تجري محادثات أولية مع إنتل لتصنيع المعالجات الرئيسية لأجهزتها داخل الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأسهم أشباه الموصلات بنسبة 4.2% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، وأصبح مرتفعاً بنسبة 55% خلال عام 2026.

وتشير بيانات أرباح الشركات إلى أن شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تتجه لتحقيق نمو إجمالي في الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو أقوى نمو فصلي منذ عام 2021.

وقال أحد استراتيجيي الاستثمار في بنك يو إس بانك لإدارة الثروات إن الأسواق تتحرك وفق الأساسيات، مشيراً إلى قوة الأرباح وتوقع استمرار الزخم خلال بقية العام، مع استمرار قوة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأدوات الإنتاجية وارتفاع إنفاق المستهلكين.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.81% ليغلق عند 7259.22 نقطة، بينما صعد ناسداك بنسبة 1.03% ليصل إلى 25326.13 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.73% ليغلق عند 49298.25 نقطة.

كما سجلت جميع القطاعات الإحدى عشرة داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً، بقيادة قطاع المواد الأساسية، يليه قطاع التكنولوجيا.

وتراجعت أسعار خام برنت لكنها بقيت عند مستوى يقارب 110 دولارات للبرميل.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 6.866 مليون وظيفة في مارس، لكنه جاء أعلى قليلاً من التوقعات، ما عزز الرأي القائل إن قوة سوق العمل قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما جاء مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي لشهر أبريل أقل قليلاً من التوقعات.

وفي أسواق الشركات، ارتفعت أسهم أرشر دانيلز ميدلاند ودو بونت وبينتيريست بعد نتائج إيجابية أو توقعات أفضل من المتوقع.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسجل المؤشر عشرات المستويات القياسية الجديدة، بينما سجل ناسداك مستويات قياسية جديدة أيضاً.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 16.1 مليار سهم، أقل من متوسط الجلسات السابقة.