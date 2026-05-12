تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 12-05-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، ليرتكز الزوج بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في فرصة قوية لاكتساب هذا الزخم خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.