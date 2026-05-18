صدق السعودية توقع اتفاقية مع الوطنية للإسكان لتوريد منتجات الأطقم الصحية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توقيع عقد إطاري لمدة 5 سنوات، من خلال إحدى شركاتها التابعة الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية لتوريد مواد عسكرية (ثلاثي نيتروتولوين).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، يبلغ السقف الأعلى لقيمة الاتفاقية لكامل الكميات 198 مليون دولار ما يعادل 742 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن قيمة العقد الإطاري مبنية على أوامر الشراء الصادرة من الطرف الاخر بشكل دوري، وذلك استنادًا إلى جداول الكميات السنوية المبدئية المتفق عليها.

كما لفتت إلى أن عمليات التوريد سوف تبدأ مع بدء مرحلة التشغيل التجاري لخط الإنتاج والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً والذي سينعكس على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع من عام 2026.

وأوضحت الشركة أن الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، ستقوم بموجب العقد بتوريد مواد عسكرية (ثلاثي نيتروتولوين) مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وفق جداول الكميات المتفق عليها وأوامر الشراء الصادرة من الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.