مصرف الإنماء السعودي يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج اصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تنتهي فترة الطرح غدا الخميس 21 مايو 2026، وهو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح، وذلك وفقاً لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه سيتم طرح الصكوك عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أنه سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.

وأكد أن الصكوك هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف، ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وسيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، شركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، شركة أيه إس بي كابيتال، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي أس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأعلن مصرف الإنماء أمس الثلاثاء، عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.