وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عمار نقادي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عبدالله بن صالح كامل، وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة، وتبادل البيانات والتحليلات، ودعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها.

كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التنمية المناطقية والقطاعية، وتطوير البرامج التدريبية لتنمية مهارات القوى العاملة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافةً إلى تنظيم ورش العمل واللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستدامة والابتكار والتقنية والتمويل المستدام.

وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكيل الوزارة للتنمية المناطقية والقطاعية الأستاذة فرح بنت أحمد إسماعيل، ومن جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية، الأمين العام الأستاذ سلطان بن محمد المسلم.