الذهب يرتفع هامشيًا مع تراجع عوائد السندات والنفط والأسواق تترقب تطورات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع تزايد الآمال بالتوصل إلى حل للصراع مع إيران، ما ضغط على أسواق النفط وخفف بعض المخاوف التضخمية، وأدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,499.72 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2% إلى 4,502.10 دولار.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا هدوءًا في الارتفاع المستمر للعوائد، ونتيجة لذلك ارتدت أسعار الذهب من مستوياتها المنخفضة الأخيرة».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعدما لامس يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وعادة ما تؤدي عوائد السندات المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف ميغر: «أي نوع من الحلول للحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز سيكون إيجابيًا لسوق الذهب، لأن التوقعات حينها ستكون بانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم الذهب».

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا إن الحرب مع إيران «ستنتهي بسرعة كبيرة»، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتؤدي تكاليف الوقود المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإنه غالبًا ما يتراجع أداؤه في بيئة الفائدة المرتفعة لأنه لا يحقق عائدًا.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـCME Group، بات المستثمرون يسعرون احتمالًا بنسبة 48.6% لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، واحتمالًا بنسبة 89.6% للإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال يونيو.

ومن المنتظر صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الأربعاء.