تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-05-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بكسر مستوى الدعم 4,500$، وذلك مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.