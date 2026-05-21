سعر سهم Merck (MRK) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 21-05-2026

انخفض سعر سهم Merck & Company, Inc. (MRK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 115.00$، ليستهدف مستوى الدعم 107.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط