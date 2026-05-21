تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 21-05-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى السعر بهذا الصعود مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة واضحة لقوة الزخم الإيجابي المحيط به والذي قد يساعده في التخلص من ضغوطه السلبي وتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.