سبوتيفاي (SPOT) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 21-05-2026

عاود سعر سهم سبوتيفاي SPOTIFY TECHNOLOGY (SPOT) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 488.80$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 410.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط