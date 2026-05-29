سعر الفضة يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 29-05-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة بعد المكاسب الحادة التي سجلها خلال التداولات اللحظية الماضية، في محاولة من السعر لإعادة تجميع قواه الإيجابية واكتساب الزخم اللازم للتخلص من الضغط السلبي الناتج عن مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

ويأتي هذا الأداء الهادئ بعدما وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما دفع السعر للدخول في مرحلة تهدئة وتصحيح محدود بهدف تصريف جزء من هذا التشبع الشرائي، وهو ما قد يمهد الطريق أمام السعر لاستئناف صعوده واستهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.