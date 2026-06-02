سعر النحاس يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 2-6-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-02 05:18AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر النحاس إيجابية المؤشرات الرئيسية مشكلا بذلك لبعض الموجات الصاعدة لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف الأول المستقر عند 5.5600$ ليؤكد بذلك تمسكه العام بالسيناريو الصاعد.
نتوقع بتشكيل مستوى 6.2500$ لمستوى دعم إضافي وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية تشكيله لاندفاع صاعد جديد ليحاول تجاوز القمة المحققة مؤخرا واستهداف مستوى 6.7400$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات القريبة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3800 $ و 6.7400$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع