سعر النحاس يبدأ بالارتفاع-توقعات اليوم 2-6-2026

استغل سعر النحاس إيجابية المؤشرات الرئيسية مشكلا بذلك لبعض الموجات الصاعدة لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف الأول المستقر عند 5.5600$ ليؤكد بذلك تمسكه العام بالسيناريو الصاعد.

نتوقع بتشكيل مستوى 6.2500$ لمستوى دعم إضافي وباستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية تشكيله لاندفاع صاعد جديد ليحاول تجاوز القمة المحققة مؤخرا واستهداف مستوى 6.7400$ ليشكل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3800 $ و 6.7400$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع