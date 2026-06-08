تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-06-2026

تقدم سعر عملة كاردانو (ADAUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ويدعمه في ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، في إشارة واضحة على تعزيز فرص تمديد تلك المكاسب التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة.

لكن بالرغم من هذا الأداء إلا أنه يأتي في إطار تصحيحي حذر، حيث يعاني السعر من استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1735$، ليستهدف مستوى الدعم 0.1390$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط