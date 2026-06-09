الاقتصاد

سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 9-6-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 9-6-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 9-6-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-09 05:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.6600$ يدعم فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة جديدة نتيجة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي.

 

نتوقع مهاجمة السعر قريبا للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.9600$ و5.8200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0000 $ و 6.3600$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا