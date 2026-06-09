سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 9-6-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.6600$ يدعم فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة جديدة نتيجة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي.

نتوقع مهاجمة السعر قريبا للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.9600$ و5.8200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0000 $ و 6.3600$

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي