شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 9-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-09 05:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.6600$ يدعم فرص تشكيله لموجات تصحيحية هابطة جديدة نتيجة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي.
نتوقع مهاجمة السعر قريبا للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات تصحيحية جديدة قد تبدأ من 5.9600$ و5.8200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0000 $ و 6.3600$
توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل تصحيحي