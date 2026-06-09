الاقتصاد

سعر البلاتين قد يستمر بالهبوط– توقعات اليوم 9-6-2026

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سعر البلاتين قد يستمر بالهبوط– توقعات اليوم 9-6-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-09 05:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استأنف سعر البلاتين بتداولات يوم أمس المحاولات السلبية لنلاحظ استقراره حاليا قرب الهدف الإضافي الأول المستقر عند 1742.00$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القريبة.

 

نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 1865.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يزيد ذلك من فعالية المسار الهابط بتحقيقه لكسر مستوى 1740.00$ والوصول لمحطات سلبية جديدة بدأ من 1680.00$ و1645.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1680.00$ و 1825.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 1865.00$

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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