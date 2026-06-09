شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين قد يستمر بالهبوط– توقعات اليوم 9-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-09 05:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استأنف سعر البلاتين بتداولات يوم أمس المحاولات السلبية لنلاحظ استقراره حاليا قرب الهدف الإضافي الأول المستقر عند 1742.00$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القريبة.
نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون مستوى 1865.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي قد يزيد ذلك من فعالية المسار الهابط بتحقيقه لكسر مستوى 1740.00$ والوصول لمحطات سلبية جديدة بدأ من 1680.00$ و1645.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1680.00$ و 1825.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 1865.00$