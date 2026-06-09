سعر الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-توقعات اليوم 9-6-2026

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس المزيد من الموجات السلبية ليقترب بذلك من الهدف المستقر عند 212.80 بفارق قليل ومن ثم ليبدأ بتعويض بعض الخسائر باندفاعه حاليا نحو 214.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نذكر بأن ثبات التداولات دون الحاجز المتمثل بمستوى 214.50 سيزيد ذلك فرص تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة ليكرر بذلك محاولات الوصول نحو 212.80 والذي بكسره سيفتح باب لاستئناف الهجوم السلبي والوصول نحو 212.00 و211.45 على التوالي, بينما اختراق السعر للحاجز والثبات أعلاه سيلغي الترجيح السلبي وليمنحه فرصة لتفعيل المسار الصاعد من جديد باستهدافه أولا لمستوى 215.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 213.20 و 214.50

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض