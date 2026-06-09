تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 09-06-2026

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، في إشارة واضحة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالزوج، ما يجعل تلك المكاسب الأخيرة تحت تهديد الانعكاس هبوطاً، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.