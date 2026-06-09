تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-06-2026

يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها ما يزيد من احتمالات هبوط السعر من جديد.