الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-09 10:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها ما يزيد من احتمالات هبوط السعر من جديد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا