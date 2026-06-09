تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-06-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة الاتجاه الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.