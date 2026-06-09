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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-09 10:56AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة الاتجاه الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.