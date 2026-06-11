تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-06-2026

حاول سعر الفضة (SILVER) تعويض جزء من خسائره السابقة بتحركاته الصباحية لهذا اليوم، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي أكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.