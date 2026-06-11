الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-11 10:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر النفط الخام (Crude Oil) للضغوط السلبية المحيطة به خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، فقد تراجع عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما زاد من حدة الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي على اثر وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السرع.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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