تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 11-06-2026

استسلم سعر النفط الخام (Crude Oil) للضغوط السلبية المحيطة به خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، فقد تراجع عقب اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما زاد من حدة الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي على اثر وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة السرع.