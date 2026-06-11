سعر سهم زووم (ZM) يكسر عنق قمة مزدوجة – توقعات اليوم – 11-06-2026

انخفض سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) من بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 105.50$، ليستهدف مستوى المقاومة 119.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد