الاقتصاد

سعر سهم ماكورميك آند كو (MKC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 11-06-2026

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سعر سهم ماكورميك آند كو (MKC) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 11-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-11 12:55PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصطدم السهم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول أيضاً التخلص من ضغطه السلبي، ولكن ما يعوق السهم في تحقيق ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يبقي التهديدات السلبية قائمة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 54.50$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 45.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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