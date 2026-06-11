إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 11-06-2026

مدد سعر سهم ماكورميك آند كو MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED (MKC) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصطدم السهم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول أيضاً التخلص من ضغطه السلبي، ولكن ما يعوق السهم في تحقيق ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يبقي التهديدات السلبية قائمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 54.50$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 45.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط