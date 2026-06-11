مصرف الإنماء السعودي يعلن إتمام شراء 5 ملايين سهم من أسهمه ضمن برنامج حوافز الموظفين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تنخفض بحوالي 3% مع انحسار المخاوف

•توقف الخروقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتبدأ في التعافي من أدنى مستوياتها في 2026 المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة بالقرب من المستوي التاريخي عند 4,000 دولارًا للأونصة ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط عقب توقف الخروقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد آمال التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط.



في ظل التسعير المرتفع لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر القادم ،يترقب المستثمرين الإفصاح عن المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في الولايات المتحدة ،خاصة بيانات أسعار المنتجين التي تصدر في وقت لاحق اليوم.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى (4,118.23$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,072.07$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,023.86$) الأدنى منذ نوفمبر 2025.



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 4.5% ،في رابع خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 2 فبراير الماضي ،وسط استمرار عمليات البيع المكثفة في أسواق المعادن النفيسة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،ليبتعد مرة أخرى عن المستويات الأعلى في شهرين ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع في أعقاب انتهاء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، والتي يُنظر إليها على أنها جزء من استراتيجية ضغط تهدف إلى دفع السلطات الإيرانية نحو إحراز تقدم أكبر في مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين، بما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي يخفف من حدة التوترات ويعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 3%، فى طريقها صوب تسجيل مستويات أدنى جديدة فى عدة أسابيع ،وذلك بعدما نفت الولايات المتحدة وجود أي إغلاق لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة العالمية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة تشن غارات جوية جديدة على إيران ،وذلك لليوم الثاني على التوالي.

•قبل الهجوم ،قال الرئيس ،دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستشن هجومًا "قويًا للغاية" على إيران.

•وقال وزير الدفاع الأمريكي ،بيت هيغسيث، إن واشنطن ستضرب "منشآت حيوية".

•تُعد هذه الهجمات الأمريكية من أخطر التصعيدات منذ وقف إطلاق النار في أبريل.

•وقال الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين عبر طائرات مسيّرة وصواريخ.

•أعلنت طهران عن غلق مضيق هرمز بالكامل لانعدام الآمن ،في حين نفت واشنطن إغلاق المضيق.

•مصادر دبلوماسية: المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال تسير على المسار الصحيح.



الفائدة الأمريكية

•توقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027، مُشيرًا إلى تحسن النشاط الاقتصادي ونمو فرص العمل.

•أظهرت بيانات يوم الأربعاء ، أن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات خلال شهر مايو، مدفوعًا بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم مستقر حاليًا عند 67%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر عند 98%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 2%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مايو.



توقعات حول أداء الذهب

قال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة ستون إكس: ع اقتراب الأسعار من 4,000 دولار، يُعد هذا مستوى دعم واضحًا قد يدفع البائعين إلى جني أرباح سريعة أو يُغري المشترين المتعثرين بالبقاء على الحياد.



وأضاف سيمبسون: لم يحقق مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب تُذكر بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. لذا، ما لم تكن هناك مفاجآت غير سارة في مؤشر أسعار المنتجين، فقد يشهد الذهب انتعاشًا فنيًا على المدى القريب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 2.86 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,013.64 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

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