شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي تحصل على تمويل مجمع بقيمة 12 مليار ريال

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة خلال تعاملات الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس وعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 600 نقطة ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة، بينما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.6%، وقفز مؤشر “ناسداك” بأكثر من 2.5% بدعم من أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وجاءت المكاسب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى إطار اتفاق مع إيران، على أن يتم توقيع مذكرة التفاهم رسميًا في سويسرا يوم الجمعة، بوساطة باكستانية. ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة، ما أدى إلى هبوط أسعار النفط بنحو 5%.

وتراجعت عقود خام برنت إلى نحو 82.9 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 80 دولارًا، وسط توقعات بعودة تدريجية للإمدادات النفطية من المنطقة.

واستفادت أسهم شركات الطيران والسفر من تراجع أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسهم “يونايتد إيرلاينز” و”دلتا” و”أمريكان إيرلاينز”، إلى جانب شركات الرحلات البحرية. في المقابل، تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، إذ تراجعت أسهم “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنحو 5%.

كما واصلت أسهم “سبيس إكس” مكاسبها في ثاني أيام تداولها بعد الاكتتاب التاريخي، لترتفع بنحو 6% إضافية عقب قفزتها البالغة 19% في أول جلسة تداول، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار.

ودعمت أسهم شركات الرقائق أداء السوق، إذ قفز سهم “ميكرون” بنسبة 9% بعد رفع مؤسسات مالية مستهدفاتها السعرية، كما ارتفعت أسهم “إنفيديا” و”إنتل” و”مارفيل تكنولوجي”، ليصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 4%.

ويرى محللون أن تراجع أسعار النفط قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتعامل مع التضخم، خاصة مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، وهو الأول برئاسة كيفن وورش.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في عشرة أيام، بينما عززت توقعات انحسار الضغوط التضخمية شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.

كما استفاد سوق المعادن من التطورات الجيوسياسية، حيث هبطت أسعار الألومنيوم في لندن إلى أدنى مستوى في شهرين، مع توقعات باستئناف شحنات المعادن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 9% من إنتاج الألومنيوم العالمي.