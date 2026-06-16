تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 16-06-2026

مدد سعر سهم Fortinet, Inc. (FTNT) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص استهداف السهم لمقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 133.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 160.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد