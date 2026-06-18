تغير طفيف في عملية التصويت أسعار الفائدة البريطانية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام يوم الخميس، بعدما عزز قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تبني لهجة تميل إلى التشديد النقدي، توقعات المستثمرين بحدوث زيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في حين أثار تراجع الين الياباني تحذيرات لفظية من المسؤولين اليابانيين.

الفيدرالي وسياسة تشديد محتملة

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، فيما افتتح رئيسه الجديد كيفن وورش عهده على رأس البنك المركزي بإطلاق مراجعة شاملة للسياسات. وأظهرت التوقعات الجديدة أن ما يقرب من نصف صناع السياسة النقدية يتوقعون رفع الفائدة خلال العام الجاري مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

كما أصبحت أسواق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية تسعّر بشكل كامل احتمال تنفيذ رفع للفائدة بحلول شهر أكتوبر، وفقًا لبيانات LSEG، في حين ساهمت بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية في تعزيز هذه التوقعات المتشددة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.146 دولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.54% إلى 1.322 دولار، ليسجل كلاهما أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل الين واليورو والإسترليني، بنسبة 0.36% إلى 100.71 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.

وكان المؤشر قد قفز بنسبة 0.85% في الجلسة السابقة، مسجلًا أكبر مكاسبه اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG: "التحديث المتشدد لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يهدد بإطلاق موجة صعود قوية للدولار الأمريكي."

وأضاف: "الدولار تلقى دعمًا من الارتفاع الحاد في توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، وهو ما عوض بأكثر من كافٍ التأثير السلبي الناتج عن الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع."

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا مؤقتًا من شأنه إنهاء الحرب الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإعفاء صادرات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية، وهو ما قلص بعض الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

لكن انخفاض أسعار النفط لم يكن كافيًا لوقف صعود العملة الأمريكية في ظل تصاعد الرهانات على رفع الفائدة.

وقالت كيمي تونغ، خبيرة الأسواق العالمية والعملات الأجنبية لدى Everbright Securities International: "الأسواق تدرس حاليًا ما إذا كان بالإمكان إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الحرة."

وأضافت: "إلى أن يتم التأكد من ذلك، فإن المعنويات الداعمة لقوة الدولار ستظل مهيمنة، خاصة في ظل ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي."

وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كعملة حساسة للمخاطر، بنسبة 0.1%.

الين الياباني

أما الين الياباني، فقد انخفض إلى 160.90 ين للدولار الواحد، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف يوم 30 أبريل.

وأثار هذا التراجع المتجدد رد فعل جديدًا من الحكومة اليابانية، حيث كرر المسؤولون استعدادهم لدعم العملة عند الضرورة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، ردًا على سؤال بشأن ضعف الين: "نحن مستعدون للتحرك بالشكل المناسب تجاه تحركات سوق العملات عند الحاجة وفي أي وقت."

وفي سياق منفصل، تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% في اجتماعه المقرر يوم الخميس، بينما يقيّم صناع السياسة النقدية تأثير الهدنة المؤقتة في الحرب الإيرانية على مسار التضخم.