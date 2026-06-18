«الثقافة والفنون» بجدة تعلن الفائزين بجائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، بإعلان وتتويج الفائزين في النسخة التاسعة من جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه، التي أُقيمت هذا العام تحت عنوان «الملك سلمان.. الإنسان والإنجاز»، وذلك خلال أمسية ثقافية وفنية شهدت حضور عدد من المسؤولين.

وأكدت الأمسية مكانة الجائزة بوصفها إحدى أبرز المبادرات الفنية المتخصصة في المنطقة، ودورها في دعم الحركة التشكيلية السعودية وتعزيز حضور فن البورتريه، حيث استقطبت النسخة التاسعة 787 مشاركة من 42 مدينة ومحافظة، تأهل منها 61 عملا إلى المرحلة النهائية.

وتواصل الجائزة مسيرتها بصفتها الجائزة الوحيدة المتخصصة في فن البورتريه على مستوى الشرق الأوسط، بعدما استقطبت خلال 9 نسخ 3925 مشاركة فنية، وأسهمت في تكريم 30 فنانا وفنانة، مما رسخ حضورها منصة داعمة للمواهب والتجارب التشكيلية السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز السماعيل، أن الجائزة أسهمت في اكتشاف المواهب وتعزيز المشهد التشكيلي السعودي، مستعرضا أبرز المنجزات التي حققتها منذ انطلاقتها، فيما أشاد الفنان ضياء عزيز ضياء بما تشهده الجائزة من تطور مستمر يعكس حيوية الحراك الثقافي والفني في المملكة، وما يمتلكه الفنانون السعوديون من قدرات إبداعية وتجارب نوعية تستحق الاحتفاء. من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان اعتزاز جامعة الأعمال والتكنولوجيا باستضافة الجائزة ودعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تنمية الإبداع وتعزيز التكامل بين المؤسسات الثقافية والتعليمية.

وتضمن الحفل استعراض عدد من الأعمال الفوتوغرافية، وتقديم فقرات ثقافية وفنية متنوعة شملت قصيدة وطنية وعروضا فنية وأوبريت «وطن الثقافة»، الذي جسد تنوع الفنون والتراث الثقافي في مناطق المملكة. وفي ختام الحفل، أعلنت نتائج الجائزة، حيث فازت الفنانة إيمان منصور اللويمي بالمركز الأول، وحل الفنان فائع الألمعي ثانيا، فيما جاءت الفنانة غيداء عبدالله الدهري في المركز الثالث، إلى جانب تكريم أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر، وهم كل من؛ سعيد الشهراني، وفهد خليف، وعبداللطيف الكرماني، وماجد المقرن، ومها العسكر، ومنال البخاري، ومحمد صالح.

وأكد مدير الجمعية والمشرف العام على اللجنة المنظمة للجائزة محمد بن إبراهيم آل صبيح، أن الجائزة أصبحت منصة ثقافية وفنية رائدة تستقطب المبدعين من مختلف مناطق المملكة، وتسهم في إثراء الحركة التشكيلية وتعزيز حضور الفنون البصرية، بما ينسجم مع الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة ودعمها المتواصل للمبدعين.