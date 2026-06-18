منظومة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن »Eurosatory«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك منظومة الصناعة والثروة المعدنية ضمن الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن «Eurosatory 2026»، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو الحالي؛ وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، واستعراض الفرص الاستثمارية والممكنات التي توفرها للمستثمرين والشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية.

وتضم الجهات المشاركة من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تبرز تلك الجهات مبادرات المملكة لتطوير قاعدة صناعية تنافسية للصناعات العسكرية والدفاعية، وتستعرض الفرصة الاستثمارية الواعدة، والممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين الدوليين.

ويعد معرض «Eurosatory 2026» أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن، ويستقطب نخبة من صناع القرار وقادة الشركات والمؤسسات العالمية؛ مما يوفر منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات الصناعية المتقدمة. وتعكس مشاركة منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض التزامها بتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم نمو الصناعات العسكرية والصناعات المرتبطة بها، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة مركزا صناعيا عالميا.