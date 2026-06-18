الشورى يطالب مؤسسة الخطوط السعودية بـرفع كفاءة استغلال السعة المقعدية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بـرفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى كل من الخطوط السعودية وطيران أديل؛ بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة.

واتخذ المجلس قراره في الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي. بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بمراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على خدمات كل من الخطوط السعودية وطيران أديل، وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بـتعزيز الربط الجوي بين الوجهات، وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت)؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة التشغيلية.

ودعا المجلس في ذات القرار المؤسسة إلى إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة واستقطابها؛ بما يتواءم مع احتياجات المؤسسة التشغيلية المستقبلية.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى مراجعة الأداء المالي لكل من الخطوط السعودية وطيران أديل، ووضع خطط زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الهيئة بـبناء مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بـدراسة ومعالجة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تحد من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام.

ودعا المجلس في القرار نفسه الهيئة بـوضع ضوابط تحقق اشتراطات الامتثال المؤسسي لمعايير النفاذ الرقمي العالمي؛ من أجل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمحتوى الإعلامي.

كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي مشترك لتعزيز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلامي والإعلاني؛ لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه وزارة الطاقة بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات؛ لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بـإجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر؛ بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى استشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء؛ لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.

كما دعا المجلس الوزارة إلى تسريع مبادرة « دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب في المدن الصناعية»؛ عبر نموذج تشغيلي محكم.

وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارا طالب فيه الهيئة السعودية للمياه بـتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع ما بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة؛ لتشمل مختلف قطاعات المياه.

ودعا المجلس في القرار نفسه الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي.

كما دعا المجلس المركز إلى التوسع في الربط التكاملي بين مختلف مناطق المملكة؛ بما يعزز الأمن المائي، ويرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ.

كما أصدر المجلس قرارا أخر طالب فيه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بـتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الخيل وتنمية مهاراتهم؛ بما يتناسب مع احتياجات المركز ويضمن استمرارية أعماله.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب المجلس في قراره المركز بإيجاد ضوابط تضمن زيادة الالتزامات التنظيمية والفنية الداعمة لتمثيل المركز للمملكة دوليا في مجال اختصاصه.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التوسع في ربط الخيل العربية بالفعاليات والمواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة.

كما دعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إنتاج موسوعة علمية عن الخيل العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ؛ تبرز أنسابها وسلالاتها وعلاقاتها الوراثية والتاريخية والثقافية.

وفي سياق ذي صلة أصدر المجلس قرارا طالب فيه هيئة الفروسية بالإسراع في تنفيذ مبادرة إنشاء أكاديميات لتعليم الفروسية في جميع مناطق المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1446/1447هـ

وطالب المجلس في قراره الهيئة بـإعداد خطة للاستدامة المالية؛ لتنويع مصادر إيراداتها؛ بما يسهم في تمويل برامجها ومشروعاتها، وتحقيق مستهدفاتها.

كما أصدر المجلس قرارا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز بتوطين إنتاج اللقاحات البيطرية في المملكة من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير لقاحات مبنية على السلالات الفيروسية المحلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إنشاء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبلاغات الميدانية، ونتائج المختبرات؛ لمراقبة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، والتنبؤ بمناطق الخطر قبل انتشارها.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا هيئة التأمين بتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات الموافقات والتعويضات، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني هيئة التأمين بمراجعة سياسة تحديد قيمة أقساط التأمين ضد الغير للمركبات يراعي سجل السائق بدلا من طراز السيارة، وتخفيض قسط التأمين لمن يملك أكثر من سيارة وهو السائق الفعلي لها، وأن يغطي قسط التأمين السيارات المستأجرة إضافة للسيارة المملوكة.

وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة التأمين، إلى عمل دراسة لمراجعة وتطوير الادوات التنظيمية والرقابية الحالية، لسوق التأمين للمركبات، لزيادة الشفافية وحفظ حقوق المستفيدين.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم هيئة التأمين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني إلى تطوير سوق التأمين عبر هيئة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التوازن والاستدامة، وتعزيز عدالة التسعير والمنافسة، واستحداث منتجات جديدة مثل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات، بما يرفع التغطية التأمينية ويحقق المنفعة للجميع.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف هيئة التأمين بوضع إطار تنظيمي للموافقات الجزئية في المنتجات التأمينية، يشمل توضيح أسباب الاستبعاد أو الموافقة الجزئية، وتمكين المستفيد من الاعتراض الكترونيا ومتابعة طلبه، مع رفع تقارير دورية للهيئة؛ بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية.

من جهته حث عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف الهيئة على دعم زيادة عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني، والتي تعد من متطلبات الحصول على شهادة الامتثال للمباني، بما يعزز سرعة الحصول على الخدمة والتنافسية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1446/1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يعد من مبادرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الرائدة، داعيا الهيئة إلى الاستفادة من الكفاءات السعودية المتخصصة والأكاديمية في مجال القرآن والسنة النبوية.

من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فهد آل عقران إلى أهمية قيام الهيئة باستكمال وتنفيذ برنامج تحول رأس المال البشري، والذي يعد من أهم المبادرات التطويرية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة القوى العاملة، وتطوير القدرات المهنية، وتعزيز الإنتاجية والابتكار داخل الهيئة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1446/1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى تبني سياسات تركِز على تعظيم الأثر الاقتصادي، وتحفيز الطلب على الابتكار، وتطوير أدوات تمويل مرنة، وتعزز التكامل المؤسسي محليا ودوليا.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور متعب المطيري الهيئة بتقديم تسهيلات للباحث المستقل ضمن الممكنات المتاحة للأكاديميين كالانتماء البحثي والاستفادة من أوعيه النشر العلمي والتمويل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.